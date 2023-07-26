Москва и Тегеран укрепляют военное сотрудничество

Россия в Иране-Украине война Один из основных столпов Федерации, военное партнерство между странами продолжает углубляться. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Комментируя строительство в РФ завода по производству наступательных иранских беспилотников, Патель заявил, что «Иран остается основную военную поддержку России.” сказал: “Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных беспилотников и оборудование для их производства” “Сотрудничество двух стран продолжает углубляться”.