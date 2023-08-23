Москва не оставит атаки Киева без ответа – МИД России

Россия решительно осуждает новые теракты, осуществленные Киевом на объекты в Москве с помощью дронов. Российские Вооруженные Силы не оставят эти удары без ответа. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем эти террористические акты. Подобные действия неонацистского киевского режима, ставшего средством борьбы с Россией усилиями стран НАТО, станут предметом внимания правоохранительных органов РФ. Наши вооруженные силы, выполняющие чрезвычайно важные задачи, связанные с разгосударствлением и демилитаризацией Украины, не оставят их без ответа”, – говорится в сообщении на сайте МИД России.

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По мнению Захаровой, в терактах также не игнорируется роль западных спецслужб.

«Роль западных спецслужб в этих преступлениях, которые предоставляют разведывательную информацию, которая помогает украинским неонацистам определить направление движения таких дронов. “Мы не хотим это игнорировать”, – заявил дипломат.