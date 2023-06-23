Москва предупреждает Вашингтон

Россия призывает США не совершать ошибок, а Украина призывает НАТО не вводить войска. Это может иметь опасные последствия. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала RT International, и мы настоятельно рекомендуем Соединенным Штатам это сделать. Вне зависимости от того, кто выступает от имени этих стран — бывшие или действующие чиновники — все решается в Вашингтоне. Мы решительно предостерегаем Вашингтон от очередной неудачи, очередной ошибки, которая может иметь опасные последствия. В Украине не должно быть войск НАТО”, – заявил дипломат.