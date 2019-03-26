Москвичей познакомили с гастрономическим потенциалом Кубани

На отраслевой выставке METRO EXPO 2019 в Москве прошла презентация федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Гости мероприятия смогли попробовать блюда из продуктов Черноморского побережья Кубани: пять видов сыров, соусы, варенье, рыбу.

Одна из важнейших задач проекта — объединить лидеров туриндустрии, ресторанного бизнеса для формирования и развития рынка услуг в сфере гастротуризма.

Площадка «Гастрономической карты России» собрала рестораторов и производителей продуктов из Краснодарского и Алтайского краев, Архангельской, Владимирской, Калининградской областей и других регионов страны.

Кубань стала одним из пилотных регионов, принимающих участие в федеральном проекте. По итогам его реализации создали печатный путеводитель «Гастрономическая карта Краснодарского края», в который вошли 24 объекта эногастрономического туризма, сообщает пресс-служба администрации региона.