Москву посетит глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ближайшие недели отправится в Москву для проведения переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

«Переговоры будут посвящены российско-британским отношениям и ряду текущих международных вопросов, включая Сирию и Украину, по которым у нас продолжают сохраняться существенные разногласия», — сообщили в МИД Великобритании.

«Мы всегда ясно давали понять, что Великобритания будет сотрудничать с Россией в тех областях, которые отвечают нашим национальным интересам», — цитирует иностранное ведомство ТАСС.

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