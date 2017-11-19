Мост через Керченский пролив предложили назвать «Президентским»

Продолжается онлайн-голосование за название моста в Крым.

Член Общественного совета по строительству моста Мария Волконская предложила назвать сооружение «Президентским».

«Я бы предложила еще один вариант — «Президентский мост». Потому что, если бы не воля президента страны, моста бы не было», — сказала Волконская.

Она считает, что именно благодаря вниманию Владимира Путина строительство моста ведется ударными темпами и под контролем общественности, сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», онлайн-голосование стартовало 16 ноября и продлится месяц. Гражданам предложили пять вариантов названия моста: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Кроме предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант».

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