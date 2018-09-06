Мост через реку Белая на дороге в Лагонаки закроют до июня 2019 года

Это связано с проведением капитального ремонта путепровода.

Движение транспорта по мосту на 11-м километре подъездной дороги А-159 к Кавказскому государственному биосферному заповеднику полностью перекроют 5 октября. Работы продлятся до 30 мая 2019 года. Согласно контракту, срок полного завершения ремонта с вводом объекта в эксплуатацию — июнь следующего года.

Автомобилистам порекомендовали пользоваться двумя маршрутами объезда этого участка дороги.

В первом случае можно проехать через поселок Удобный по Советской, поселок Совхозный по Советской, поселок Тульский по улицам Ленина — Мира — Заречной — Западной.

Также предусмотрен альтернативный маршрут объезда участка капитального ремонта по улице Подлесной в Майкопе, а дальше через поселок Краснооктябрьский по Кубанской, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Схему организации дорожного движения во время ремонта моста можно посмотреть здесь.

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