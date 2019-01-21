Мост через реку Анапку восстановят до конца недели

Он был разобран в Анапе для проведения расчистки русла реки.

На совещании в мэрии курорта обсудили паводковую ситуацию. Сейчас она не вызывает опасений. В реках Сукко и Анапке снизился уровень воды, на Набережной в станице Анапской вода ушла с территории частных домов.

Мост через Анапку будет восстановлен до конца недели. Глава города Юрий Поляков поручил подключить краевые ведомства к разработке проекта берегоукрепительных работ в районе реки, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 20 декабря 2018 года на курорте выпала четырехкратная месячная норма осадков. Реки Котлома и Максага, впадающие в Анапку, дополнительно принесли большой объем паводковых вод с территорий Новороссийска, станиц Раевской, Натухаевской и Гостагаевской. Это привело к аномальному выходу воды из русла Анапки. К 17 января паводковую ситуацию стабилизировали.

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