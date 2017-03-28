Мост в Белореченском районе откроют в ноябре 2017 года

Через реку Белая в Белореченском районе к ноябрю 2017 года построят мост. Для края он станет первым новым дорожным объектом, возведенным за счет средств системы «Платон».

Переправа появится вместо той, что действует сейчас. По словам специалистов, она уже давно нуждалась в капитальном ремонте. Строительство обойдется в 135 млн рублей. Пока на новом мосту идут работы, движение продолжается по старой переправе.

«Освоена уже практически половина всей суммы от общей стоимости контракта. Все работы идут в срок. Конец работ и сдача в эксплуатацию — ноябрь 2017 года», — рассказал начальник участка Виктор Шелудько.

Всего предстоит построить более 1 км дороги. Это 160 м самого моста, который соединит Белореченский и Апшеронский районы, а также подъездные пути с обеих сторон и тротуары для пешеходов.

Это будет дорога второй категории. Старый мост демонтируют после того, как откроют для проезда новый, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Новые мосты и дороги по государственной программе «Платон» появляются и в других регионах. За прошлый год сборы с большегрузов принесли в дорожный фонд страны 19 млрд рублей. Деньги собрали с 792 тыс. машин. На эту сумму в стране было отремонтировано более 1 тыс. км дорожного полотна. Также были обновлены более 30 искусственных сооружений. Сейчас система «Платон» собрала для дорожного фонда почти 22 млрд рублей. Плату взимают уже с 802 тыс. машин.

В этом году планируется отремонтировать 24 аварийных моста и путепровода в 40 городах России. Также намечено строительство семи крупных мостов. Работы пройдут в 13 регионах. В их число вошли Краснодарский край, республики Чечня и Удмуртия, Самарская и Воронежская области и другие субъекты. Благодаря системе «Платон» Кубань и Адыгея уже получили более 430 млн рублей на ремонт и строительство дорог.

Государственная система сбора платы с большегрузов была запущена осенью 2015 года. В ней участвуют фуры весом более 12 т. Взамен водители крупногабаритных авто освобождены от транспортного налога. Сейчас тариф составляет 1 рубль 53 копейки за 1 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», система взимания платы с грузовиков массой более 12 т заработала в России с 15 ноября 2015 года. Запуск системы сопровождался протестами дальнобойщиков. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что транспортный налог для большегрузов могут отменить во время весенней сессии, в Правительстве РФ приняли решение с 1 марта продлить действие льготного тарифа за километр пути. С 15 апреля 2017 года тариф вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 рублей/км. С ноября 2015 года система принесла федеральному бюджету около 20,65 млрд рублей.

Депутаты ЗСК обратились в Госдуму РФ с предложением ввести «Платон» на региональных дорогах Кубани.

Итоги работы системы «Платон» в 2016 году:

На ремонт дорог направлено 19 млрд рублей

В системе зарегистрировано 792 тыс. машин

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