Мостовский район впервые принял соревнования по киокусинкай

В местном спортивном комплексе «Олимп» прошли чемпионат и первенство Кубани.

Старт мероприятию положила группа специального назначения Росгвардии. Бойцы показали мастерство рукопашного боя. Перед началом соревнований напутствовали каратистов глава района Сергей Лысунов и полковник Росгвардии Евгений Меркушин.

«С самого детства мне понравилось карате. Я хочу уметь обороняться и защищать слабых. Конечно, мужчина должен служить в армии. Я пойду в армию и после этого, наверное, буду учиться», — сказал участник соревнований Семен Солдатов.

За победу на соревнованиях боролись 200 каратистов из десяти муниципальных образований края. В турнире принимали участие юноши и девушки, а также взрослые спортсмены. Бои проходили в 40 весовых категориях. На пути к финалу каждому спортсмену нужно было провести минимум четыре поединка.

«Этот вид спорта — единственный вид карате, который оценивается не по баллам, а именно по контактам. Если есть контакт, сильный удар, активность, тогда и считается победа», — пояснил судья соревнований по киокусинкай Мамои Саманд.

По итогам соревнований около 30 лучших каратистов Кубани попали в сборную команду региона. Они представят край на весеннем первенстве России, откуда можно будет попасть на европейские старты.

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