Мотопробег «Открой красоту России всему миру» посвятили фестивалю молодежи

Одиночный марафон завершили в Сочи 30 июля.

Мотопробег посвятили XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Мототурист Евгений Капустин за 30 дней преодолел 36 тыс. км по территории РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Старт мотопробега состоялся в Белгороде 1 июля. Капустин зарегистрировался в книге рекордов России. Ее представители следили за его передвижениями по специальному устройству — трекеру.

Евгению Капустину 37 лет. Он состоит в Федерации мотоспорта Белгородской области. Руководит центром международного образования и сотрудничества БГТУ имени В. Г. Шухова, в котором осуществляется поддержка иностранных студентов из 70 стран мира. Мототурист регулярно совершает многокилометровые пробеги. Один из значимых — кругосветное путешествие в честь 70-летия Победы «Мир во всем мире. Нет войне».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи. Оно состоится с 14 по 22 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь. Прием заявок на участие начался 10 сентября 2016 года. Регистрация волонтеров прошла с октября 2016 года по февраль. На фестиваль зарегистрировались 61,5 тыс. россиян.

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