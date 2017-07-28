Мотопробег «Русский реактор» пройдет по территории Кубани

Предстоящее мероприятие обсудили его организаторы и руководитель департамента внутренней политики Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Президент краснодарского отделения «Ночные волки» Олег Шевляков сообщил, что колонна байкеров пройдет по территории края в рамках международного байк-шоу «Русский реактор». Это произойдет 16 августа. Шевляков уточнил, что далее участники отправятся в Крым, где состоится традиционное байк-шоу.

Копайгородский предложил байкерам сделать краткосрочную остановку на Кубани.

«Мы бы хотели, чтобы жители могли познакомиться с вами поближе, посмотреть на технику», — сказал он.

В Крыму на горе Гасфорта 18 августа пройдет шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки». В мероприятии примут участие российские и иностранные звезды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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