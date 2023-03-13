Может ли Международный суд обвинить Россию в военных преступлениях?

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, Нидерланды, хочет возбудить два дела по обвинению России в военных преступлениях на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Речь идет о похищении украинских детей и нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру. Эти дела станут первым международным обвинительным актом с начала войны в феврале 2022 года. Их расследовала специальная группа в течение нескольких месяцев.

По данным NYT, суд хочет потребовать выдачи ордера на арест лиц, причастных к похищению украинских детей и их транспортировке в Россию. Кроме того, обвинения будут касаться причастных к «преднамеренным атакам» на гражданскую инфраструктуру Украины.

По данным программы мониторинга конфликтов Госдепартамента США и доклада Йельского университета, не менее 6000 детей, вывезенных из Украины, содержатся в 43 лагерях на территории России. На практике эти цифры могут быть выше.