МПК перепроверил 21 допинг-пробу россиян с Паралимпиады в Сочи

Международный паралимпийский комитет (МПК) в марте перепроверил 21 допинг-пробу семи российских участников Игр в Сочи.

Эти пробы были извлечены из хранилища в Лозанне и направлены для экспертизы в лабораторию в Лондоне, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Из них три пробы оказались непригодными к изучению. Всего было исследовано 18 проб.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, на всех 18 пробирках обнаружили дефекты в виде уколов, царапин. По мнению канадского юриста Ричарда Макларена и МПК, это свидетельствует о манипуляциях, проводимых для того, чтобы скрыть применение запрещенных веществ. Уведомлений о нарушении антидопинговых правил указанные семь паралимпийцев не получали.

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил запросы в WADA, МПК и Макларену. В них просят сообщить фамилии спортсменов, упомянутых во второй части доклада Макларена, а также всю возможную информацию, касающуюся предполагаемого участия упомянутых лиц в схеме подмены проб. В ПКР отмечают, что заинтересованы в проведении расследования по итогам доклада Макларена. Однако сейчас у комитета нет никаких данных для того, чтобы рассматривать обвинения, выдвинутые против паралимпийцев.

Сейчас вопрос о допуске российских спортсменов к XII Паралимпийским зимним играм 2018 года не решен, сообщает пресс-служба ПКР.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирное антидопинговое агентство 18 июля 2016 года по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб. На основании этого расследования WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК не стал отстранять всю сборную и передал право допуска атлетов на Игры международным спортивным федерациям. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 17 июня отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сборную РФ по тяжелой атлетике тоже отстранили от участия в Олимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от Паралимпады-2016 в Рио.

Макларен в сентябре заявил, что расследование дела о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи завершится до конца года. Россия потребовала участия своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Игр 2014 года.

Вторую часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена презентовали 9 декабря. В МОК в декабре сообщили, что открыли дисциплинарные дела в отношение 28 российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи.

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