МРОТ с 1 января 2019 года вырастет до 11 тыс. 280 рублей

Правительство РФ предложило увеличить минимальный размер оплаты труда на 117 рублей.

«Предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 тыс. 280 рублей в месяц. Это составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», — говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Размер МРОТ с учетом применения коэффициентов и процентных надбавок в ряде регионов поднимется на 351 рубль, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник