МТС предоставил таксистам специальный комплект цифровых сервисов

МТС объявил о запуске в крупнейших городах России, включая Краснодар и Сочи, специального комплекта, который учитывает потребности в пользовании цифровыми сервисами водителей и пассажиров такси.

Комплект МТС Такси разработали на основе аналитики обезличенных данных пользования интернет-сервисами и голосовыми услугами более 150 тыс. водителей такси и автомобилистов со сходным профилем вождения.

Продукт состоит из двух sim-карт, которые обеспечивают комфортное пользование цифровыми и мультимедийными сервисами для водителя и пассажиров. Тарифное решение учитывает активные коммуникации водителя с пассажирами, которые являются абонентами разных операторов, использование приложений для приема и обработки заказов, возможность создания точки доступа Wi-Fi в салоне автомобиля, а также возможность смотреть полный набор из 44 ТВ каналов на смартфоне или планшете.

Комплект МТС Такси включает:

безлимитный интернет на основном номере – его можно использовать для навигации, соцсетей, музыкального и видео стриминга и мессенджеров;

возможность ежемесячно раздавать интернет на телефон или планшет – для этого в комплекте предусмотрена вторая sim -карта, на нее можно раздать до 30 ГБ трафика в месяц, которые будут стоить всего 50 рублей;

мобильное телевидение: 44 канала, которые можно смотреть на смартфоне или планшете, два месяца просмотра будут бесплатными, затем стоимость составит 50 рублей в месяц;

выгодные звонки в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Монголия, Армения, Украина, Китай, Вьетнам и Южная Корея.

Получить специальный комплект для таксистов можно в магазинах розничной сети МТС в 12 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке.

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