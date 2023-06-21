«Мученики» летят на запад Украины

Камикадзе беспилотники, запущенные российской армией, по данным каналов наблюдения, летят на запад Украины.

После восточных и центральных областей, в западных областях – сначала в Житомирской и Винницкой областях, затем на западе , Хмельницкий, Черновцы и Ровно постепенно объявляют воздушную тревогу.

В последний час появились сообщения об обстреле “мучеников” в центре Украины силами ПВО. о сбитых беспилотниках или других последствиях налета пока ничего не известно.

Иранские дроны-камикадзе Shahed относительно медленные, летают со скоростью 180 км/ч, и им потребуется несколько часов, чтобы пересечь всю Украину . понадобится.