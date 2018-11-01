Мультимедийный парк в Краснодаре откроют 4 ноября

01 ноября в 19:58

В районе Западного обхода построили уникальный мультимедийный парк. Он называется «Россия — моя история».

Гостям комплекса предложат виртуально телепортироваться, к примеру, в зиму 1242 года на Чудское озеро, где произошло ледовое побоище. На выставочной площадке — основные вехи отечественной истории, они представлены в виде виртуальных объемных экспонатов. В огромном павильоне на территории в 7,5 тыс. кв. м разместились 11 веков государства от Рюрика до Зимней Олимпиады в Сочи.

«По большому счету, это такой гаджет, в котором интересно находиться. В центре исторической информации. Конечно, миссия проекта — пробудить в обществе, прежде всего, у молодого поколения, интерес к истории страны», — сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин.

Краснодар — 19-й по счету город в стране, где появился такой мультимедийный парк, и единственный — с сурдопереводом. Музейщики и ученые края добавили в экспозицию российского прошлого также историю Кубани. Факты для этого собирали около полутора лет.

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