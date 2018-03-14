Мультсериал «Фиксики» переведут на адыгейский язык

14 марта в 11:19

Серии переводят научные сотрудники республиканского института гуманитарных исследований.

Первые пять серий выйдут на экраны в ближайшее время.

Директор института Адам Тлеуж рассказал, что по просьбе Министерства культуры Адыгеи сотрудники АРИГИ переведут более 50 серий мультфильма «Фиксики». Озвучивают героев актеры Национального театра республики.

Также Фонд адыгской культуры получил разрешение от Disney на использование 68 мультфильмов. К переводу некоторых уже приступили, сейчас идет работа над мультфильмом «Король Лев». Ученые поработают речь персонажей и адаптируют к адыгейскому языку песни, пишет «Советская Адыгея».

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