Муниципалитеты края отчитались за деньги на строительство соцобъектов

С поставленной задачей справились не все. Об этом говорила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В администрации региона она провела совещание по социальным вопросам. На связь вышли все районы края. В зале присутствовали руководители профильных министерств и ведомств. Одной из главных тем селектора стало здравоохранение. Вице-губернатор отметила, что до конца года в крае должны были ввести в эксплуатацию около 30 объектов здравоохранения. Однако в ряде муниципалитетов от заявленного графика отстают.

«У нас 29 объектов здравоохранения запланировано на этот год. Это 28 офисов врача общей практики и патологоанатомическое отделение в Белоглинской ЦРБ. Но объективно понимаем, что введем 26 объектов из 28. У нас есть проблема в Тбилисском районе — готовность 20%, Темрюкском районе — 35% и в Динском районе тоже 35%. Что касается модульных зданий ФАПов, 11 площадок к монтажу подготовлено. ФАПы смонтированы в двух муниципалитетах — Мостовском и Новопокровском», — отметила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Вице-губернатор подчеркнула: вне зависимости от причины задержки строительства медобъектов местные жители должны вовремя получать качественную врачебную помощь.

Обсудили на совещании также возведение и капитальный ремонт школ, детских садов и пристроек к ним. Новые места за партами в этом году появились в Армавире, Краснодаре, Абинском, Славянском и Тимашевском районах. В 16 муниципалитетах обновили 25 спортивных залов. Однако есть и проблемы. В Абинском и Северском районах под угрозой срыва оказалось открытие детских садов.

Анна Минькова поручила главам в ручном режиме контролировать каждую стройку и максимально ускориться, чтобы до конца 2018 года ввести в эксплуатацию все дошкольные учреждения.

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