Муниципалитеты Кубани получат 24,6 млн рублей на профилактику терроризма

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о распределении 24,6 млн рублей между муниципалитетами региона на софинансирование расходных обязательств по профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности.

Соответствующий документ 4 марта был опубликован на сайте администрации Краснодарского края.

Субсидии распределили между 19 муниципалитетами. Больше всего средств получит Краснодар — 4,2 млн рублей, Темрюкский район — 2,3 млн рублей и Красноармейский район — 1,9 млн рублей.

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