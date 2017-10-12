Муниципальную практику Геленджика признали одной из лучших в России

Город-курорт занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика — 2017» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Всероссийский конкурс в этом году провели впервые — для организации системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления.

Геленджик на конкурс представил презентацию своего опыта работы, в которой была отображена информация о построенных объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году. Получив высокую оценку на региональном этапе конкурса, заявку передали для участия во всероссийском этапе.

На федеральном уровне конкурсантов оценивала специальная комиссия, в состав которой вошли депутаты Государственной Думы, руководители Минюста, Минстроя, Минэкономразвития России, эксперты и общественники. Они изучили и оценили более 500 конкурсных работ со всех концов страны.

Итоги подвели на заседании федеральной конкурсной комиссии, которое провел заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак.

Лидеры конкурса получат гранты за счет средств федерального бюджета, а также дипломы Правительства Российской Федерации. Помимо этого, лучшие разработки и реальные практики лягут в основу сборника и поступят во все регионы и муниципалитеты страны.

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