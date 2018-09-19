Муниципальные медучреждения передадут в собственность Краснодарского края до конца года

Тема здравоохранения стала основной на видеоселекторном совещании вице-губернатора края Анны Миньковой с заместителями глав городов и районов по соцвопросам.

В начале мероприятия замглавы Кубани напомнила, что до конца года все муниципальные медицинские учреждения должны быть переданы в региональную собственность. В противном случае с 1 января 2019 года они не смогут претендовать на краевое финансирование.

Перед медорганизациями была поставлена задача до начала октября подать соответствующий пакет документов в краевое министерство здравоохранения для дальнейшего согласования. По данным ведомства, за последние недели больницы и поликлиники заметно активизировались.

Как сообщил министр здравоохранения Евгений Филиппов, по состоянию на сегодняшний день ситуация значительно улучшилась: из 44 муниципальных образований 38 подали документы.

«Славянский и Каневской районы предоставили их вчера, документы взяты на проверку», — добавил Филиппов.

Анна Минькова призвала отстающих ускориться. Она отметила, что вопрос передачи лечебных учреждений на региональный уровень по-прежнему тормозится: здесь объективно есть проблемы, которые муниципалитеты не могут решить, но есть и субъективные моменты. Вице-губернатор подчеркнула, что в любом случае работа должна быть завершена в срок.

Также на совещании обсуждали кредиторскую задолженность в больницах и поликлиниках. Анна Минькова поручила оптимизировать расходы и усилить работу по ее снижению.

Отдельно говорили о строительстве зданий для врачей общей практики. Замглавы муниципалитетов, где имеются риски невыполнения поставленных задач в сроки, доложили вице-губернатору о ситуации и принимаемых мерах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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