МУП «КТТУ»: сошедший с рельсов трамвай уберет автокран

Восстановить трамвайное движение на улице Ставропольской планируют к 22:00.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщил дежурный диспетчер КТТУ.

«На место аварии только что прибыл кран, который поднимет трамвай, после чего вагон транспортируют в депо. Возобновить движение планируют к 22:00», — рассказали в КТТУ.

Из центра города трамваи разворачиваются на кольце на вокзале Краснодар 1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 29 августа на улице Ставропольской сошел с рельсов трамвай. Авария произошла около 21:00 на перекрестке Ставропольской и Титаровской.

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