МУП Сочи «Водосток»: ливневый коллектор в поселке Лазаревском — в рабочем состоянии

Обращений и претензий жителей на работу системы на улице Октябрьской, где 3 августа погиб мальчик, не поступало.

Коллектив МУП Сочи выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка.

На месте происшествия произошло залповое выпадение двухнедельной нормы осадков в течение короткого промежутка времени, на системы водоотведения пришлась пиковая нагрузка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «Водосток» города Сочи.

Как пояснил главный инженер предприятия Игорь Таравцов, открытый бетонный ливневой лоток сечением 70 на 70 см был наполнен водой. Произошло однократное превышение расчетной интенсивности, при которой ливневый коллектор пропустил лишь часть расхода дождевого стока, остальная его часть кратковременно затопила проезжую часть улицы, что не является нарушением правил эксплуатации ливневых систем.

Открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам, это связано с особенностями застройки и рельефа города.

По оценке специалистов МУП «Водосток», ливневый коллектор на улице Октябрьской находится в рабочем состоянии, выполняет свои функции. Обращений и претензий жителей на работу этой системы не поступало.

При осмотре места происшествия специалисты МУП Сочи «Водосток» отметили, что на стороне улицы, где находится коллектор, были припаркованы автомобили, что могло затруднить обзор.

В городе продолжается сезон обильных осадков. Администрация МУП Сочи «Водосток» призывает всех жителей и гостей курорта проявлять бдительность, по возможности во время дождя не выходить из дома и соблюдать меры предосторожности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 августа ребенок упал в ливневую канализацию, его унесло в море. Бабушка пыталась спасти внука. Мальчик погиб.

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