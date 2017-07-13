МУП «Сочиавтотранс» погасил все задолженности

Предприятие уже второй месяц работает с прибылью.

«Сочиавтотранс» несколько месяцев не оплачивало топливо, запчасти и налоги.

Зарплаты, соответственно, работников не радовали. Поэтому некоторые водители увеличивали заработок, не полностью сдавая выручку. Недобросовестных шоферов — 65 человек — руководству предприятия пришлось уволить. И нанять новых сотрудников. А еще на предприятии открыли свою мастерскую. Это позволило в три раза сократить расходы на ремонт автобусов.

«Была проведена ревизия всей задолженности, были заключены соглашения о реструктуризации, о рассрочке, администрацией была выделена финансовая помощь, мы закрыли ряд наболевших вопросов — долговые обязательства по налогам в бюджет», — пояснила директор предприятия «Сочиавтотранс» Алеся Лукашевич.

Некоторые маршруты оптимизировали, скорректировали расписание автобусов. Изменения заметили и пассажиры.

— Большие вместительные автобусы. Лучше стало, кондиционеры работают, чисто в автобусе, кондуктор обилечивает, очень удобно.

В целом за полгода транспортникам удалось сэкономить 93 млн рублей. Более эффективный подход к управлению, в том числе, позволил поднять и зарплату сотрудникам, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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