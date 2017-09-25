МУП «Водоканал» рассказал о ситуации с квитанциями сочинцев

Данные более чем 130 тыс. абонентов, как в электронном, так и в бумажном виде вывезли за пределы офиса, они находятся в распоряжении ООО «Сочиводоканал».

По этой причине в МУП «Водоканал» были вынуждены начислить плату по действующим нормативам. Это вызвало ажиотаж среди абонентов. Данные, приведенные в квитанциях, могут расходиться с показаниями приборов учета.

«Действия ООО «Сочиводоканал», не передавшего сведения об абонентах новой эксплуатирующей организации, привели к тому, что тысячи сочинцев вынуждены тратить свое время на поход в офисы ресурсоснабжающей организации. В МУП «Водоканал» прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее собрать сведения о состоянии лицевых счетов абонентов и в дальнейшем в обычном рабочем режиме обеспечивать текущую оплату оказанных услуг», — заявили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Для разрешения ситуации работу центров оказания услуг в Сочи и Адлере продлили до 19:00, всех специалистов переориентировали на прием абонентов.

Для уточнения суммы платежа необходимо сообщить показания приборов учета по состоянию на 1 сентября 2017 года. Эти сведения включат в базу данных, абонент немедленно получит скорректированный счет, который сможет оплатить в кассе предприятия, в отделениях Сбербанка и банка «Кубань-кредит», а также с помощью сервисов онлайн-платежей.

График работы центров оказания услуг МУП Сочи «Водоканал»:

Сочи, улица Гагарина, 73, Адлер, улица Котовского, 3: понедельник-пятница — с 8:00 до 19:00, без перерыва на обед.

Лазаревское, улица Калараш, 167: понедельник-пятница — с 8:00 до 17:00

Телефоны для справок: 254-88-55, 240-06-72, 270-77-98, 274-17-39, 200-09-30

По словам очевидцев, «Сочиводоканал» разносит абонентам квитанции за сентябрь. При этом в сентябре предприятие услуги по водоснабжению и водоотведению уже не оказывало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решением Арбитражного суда Краснодарского края договор аренды с ООО «Сочиводоканал» расторгли, 31 августа глава Сочи Анатолий Пахомов передал весь водопроводно-канализационный комплекс в эксплуатацию муниципальному предприятию. В соответствии с законодательством РФ, вся абонентская база должна быть передана новой эксплуатирующей организации.

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