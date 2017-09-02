МУП «Водоканал» взял под контроль ситуацию с водоснабжением в Сочи

На курорте к 4 сентября восстановят водоснабжение в микрорайонах, в которых происходят перебои с подачей воды.

Об этом заявили в МУП «Водоканал».

«Микрорайоны Макаренко, Вишневая, КСМ, Тимирязева, села Богушевка, Верхний Юрт, частично Завокзальный район, улицы Альпийская, Красная, Кубанская, Первомайская, Целинная и ряд других запитываются водой от водозабора на реке Сочи. По оценкам специалистов – это мощный водозабор с большим запасом прочности. И, по идее, никаких проблем не должно было возникнуть. Однако, как показывают предварительные исследования, на протяжении многих лет водозабором не занимались. Необходимо было чистить скважины и озера, которые эти скважины подпитывают. Также, когда МЧС объявил об опасности селевых потоков, «Сочиводоканал», опасаясь загрязнения озер, принял решение их перекрыть. При этом уровень воды в скважинах был недостаточным. В результате резервуары довольно быстро опустели, а пополнять их было нечем», – сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «Водоканал».

В компании отметили, что «Сочиводоканал» допустил ряд просчетов, которые привели к сложившейся ситуации с водоснабжением в городе.

«Сейчас специалисты МУП «Водоканал» взяли ситуацию под свой контроль. В данный момент производится наполнение скважин и резеруаров. Ночью восстановили подачу воды в нижнюю часть микрорайона Макаренко и частично – в селе Верхний Юрт. В течение дня водоснабжение будет восстановлено в микрорайоне Макаренко, улицах Вишневая, Тимирязева, Высокогорная, Альпийская, Кубанская, Красная, переулках Вишневый, Горный, Ряжский, Морской. Завтра полностью будет восстановлено водоснабжение микрорайона Макаренко, Завокзального и центральной части города. А 4 сентября ситуация в целом придет в нормальное рабочее состояние» — добавили в пресс-службе компании.

Организован подвоз воды в наиболее проблемные районы. Узнать о месте и времени подвоза воды можно по телефону горячей линии 8 (862) 255-05-05 (круглосуточно).

Также в планах МУП «Водоканал» в течение осенне-зимнего периода полностью снять проблему обеспечения водой сочинцев и гостей города. Специалисты предприятия разрабатывают комплекс мер, необходимых для бесперебойной работы водозаборных сооружений на реке Сочи.

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