Тренер также поделился первыми впечатлениями от нового игрока «быков» Кристоффера Олссона.

«По первым тренировкам Кристоффер Олссон выглядит органично, такое ощущение, что он уже давно в команде. Он любит работать с мячом, уже сейчас хорошо понимает партнеров. Надеюсь, его адаптация не затянется. Пока очень хорошее впечатление», — отметил наставник команды.

Мурад Мусаев отметил, что в зимнее трансферное окно приобретения делать достаточно сложно, так как команды, которые борются в своих чемпионатах за высокие места, неохотно расстаются с футболистами.

«Нужно либо переплачивать, либо брать тех, у кого нет игровой практики. Мы хотели бы, чтобы усиление команды было максимально качественным. Если такой игрок будет, конечно, мы его рассмотрим», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ФК «Краснодар» перешел шведский полузащитник Кристоффер Олссон. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 5 млн евро.

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