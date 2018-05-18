Мурад Мусаев: сохранить Гранквиста в «Краснодаре» было нереально

Тренер прокомментировал уход из команды защитника Андреаса Гранквиста и полузащитника Жоаозиньо.

«Клуб предлагал продлить контракт на очень выгодных условиях, но Андреас выбрал дом и семью. Сказал: «Мы уже 12 лет живем за границей, все устали, жена вот-вот родит второго ребенка». А в договоре с «Хельсинборгом» прописано, что после завершения карьеры Гранквист продолжит работу в клубе спортивным директором», — рассказал Мурад Мусаев.

Он отметил, что Гранквист — не только надежный защитник, но и невероятно мужественный человек.

«Не представляю, что может заставить его пропустить игру. С любой травмой готов выйти на поле и биться до конца — хоть на одной ноге, хоть на коленях. Вынослив феноменально», — заявил Мусаев.

Он рассказал о том, что Жоаозиньо, который также покинул команду, пока не имеет планов на дальнейшую карьеру.

«Но я уверен, без команды Жо не останется. Сильный исполнитель, плюс не забывайте — теперь у него российский паспорт», — сказал тренер.

Мусаев сообщил, что идея выстричь на поле стадиона «Краснодар» игровые номера Гранквиста и Жоаозиньо принадлежала президенту и владельцу клуба Сергею Галицкому.

«Такого я еще нигде не видел. Ребята тоже были растроганы. «Краснодар» показал, как надо провожать игроков, которые внесли большой вклад в успехи клуба», — заявил Мусаев в интервью «Спорт Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шведский защитник Андреас Гранквист пришел в клуб летом 2013 года из итальянского «Дженоа». По словам футболиста, он со своей семьей 12 лет живет за пределами Швеции и скучает по родине. Жоаозиньо присоединился к «черно-зеленым» в 2011 году. Бразильский футболист получил паспорт гражданина РФ в 2016 году.

Андреас Гранквист и Жоаозиньо 13 мая после матча с «Рубином» попрощались с болельщиками.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник