Мурат Кумпилов принял участие в велопробеге, посвященном Дню Адыгеи

Спортивный праздник с участием главы региона состоялся 29 сентября в Майкопе.

На дистанцию также вышли члены кабинета министров Адыгеи, депутаты республиканского парламента, главы муниципалитетов, представители организаций и предприятий, именитые спортсмены, учащиеся спортивных школ, студенты, жители города и республики.

Глава региона поприветствовал собравшихся и поблагодарил всех, кто поддержал инициативу велопробега. Особо было отмечено, что это состязание любителей велоспорта стало семейным мероприятиям, в котором принимают участие как самые юные жители республики, так и представители старшего поколения.

«Каждый год все больше жителей Адыгеи становятся приверженцами здорового образа жизни. Люди активно занимаются самыми разными видами спорта, и мы стараемся поддержать такое стремление, уделяя серьезное внимание созданию условий для занятий физической культурой и спортом для всех желающих. За последние годы в республике создается вся необходимая инфраструктура, возводятся общедоступные многофункциональные спортивные сооружения. И такая работа будет продолжена», — подчеркнул Кумпилов.

Всего к велопробегу присоединились более 1 тыс. человек, возраст самого младшего велосипедиста — два года, а самым старшим участником заезда стал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Валентин Жуков.

Спортсмены-любители двигались по восьмикилометровому кольцу городских улиц, всего можно было сделать до пяти таких кругов. В итоге общая протяженность маршрута составила 40 км.

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