Мурат Кумпилов провел встречу с мэром Адыгейска

В рамках рабочей встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с руководителем администрации Адыгейска Махмудом Тлехасом текущие вопросы социально-экономического развития территории.

Во встрече принял участие премьер-министр республики Александр Наролин.

Мэр города доложил, что за девять месяцев текущего года в бюджет муниципалитета поступило более 58,2 млн рублей собственных доходов. Это на 9,6 млн рублей больше, чем в прошлом году. С должниками по налоговым и неналоговым платежам ведется постоянная работа.

Глава республики отметил, что в следующем году городу Адыгейску исполняется 50 лет со дня основания, и важно подойти к этой дате с хорошими показателями социально-экономического развития.

«Необходимо усилить работу в части привлечения инвестиций, наполнения доходной части городского бюджета и улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Немаловажным фактором полноценного развития муниципалитета также является приведение в порядок общественных зон и дворовых территорий в многоквартирных домах. На эти цели город получил соответствующие средства из республиканского бюджета», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также руководитель региона акцентировал внимание главы городской администрации на участии муниципалитета в федеральной программе, касающейся грантовой поддержки малых городов России. Особая история формирования Адыгейска, связанная с созданием Краснодарского водохранилища, должна находить свой отклик при обсуждении социально-экономических вопросов с различными федеральными ведомствами.

Отдельно глава республики поставил задачи перед городской администрацией по контролю в сфере улучшения санитарного состояния муниципалитета и системы придорожного сервиса. В плане совершенствования работы ЖКХ важно активизировать работу с руководством компании «Газпром теплоэнерго» в рамках достигнутых договоренностей на совещании в Майкопе с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым.

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