Их нельзя не заметить на озере в горпарке — они крупнее всех остальных, а над клювом есть наросты, которые выделяют жир с запахом мускуса. Поэтому птиц так и назвали.

Сначала их было только двое. Потом добавилась еще пара. Сейчас их уже пятеро.

Родина этих крупных уток — Южная Америка. В Россию они попали в 80-е годы прошлого века для разведения в хозяйствах. В диком виде в стране они не встречаются, и как попали именно на озеро Горячего Ключа, никто не знает.

Местные биологи предполагают, что мускусные утки сбежали из какого-то хозяйства.

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