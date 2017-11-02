Мусоросортировочный комплекс в Сочи перешел в собственность края

Вступило в силу решение Арбитражного суда края по иску АО «Крайжилкомресурс» о регистрации права собственности организации на недостроенную мусороперегрузочную площадку с предварительной сортировкой в Лазаревском районе.

В январе 2017 года «Крайжилкомресурс» обратился в Росреестр с просьбой оформить право собственности на объект, однако ему было отказано, так как срок разрешения на строительство истек в 2016 году. Тогда организация обратилась в суд, который признал его собственником площадки.

Объект мощностью переработки 100 тыс. т в год начали строить в 2013 году в рамках краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов», заказчиком проекта выступало АО «Крайжилкомресурс». Срок завершения строительства несколько раз переносился, а в 2015 году работы были остановлены в связи с необходимостью допфинансирования (90 млн рублей). Степень готовности полигона составляет 75%, пишет «Коммерсантъ».

АО «Крайжилкомресурс» на 100% принадлежит региону, компания занимается транспортировкой и размещением твердых бытовых отходов с 2014 года. АО владеет техникой в количестве 150 единиц (мусоровозы четырех типов) и эксплуатирует ее в Сочи, Горячем Ключе, Туапсинском, Белореченском и Апшеронском районах, сообщает РБК.

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