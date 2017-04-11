Мутко: финал Кубка России по футболу в Сочи могут перенести на 4 или 8 мая

Дата проведения финала Кубка России по футболу, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», может быть изменена. Об этом 11 апреля заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

«Мы дали возможность лиге определиться с датами до конца дня. Есть варианты с 4 и 8 мая, но может остаться и 2 мая. Календарь всегда критикуется, мне бы очень хотелось, чтобы лига советовалась с РФС по принятию календаря. Финал Кубка страны должен проводиться в конце чемпионата, в выходной, но сейчас некуда передвигать — лига выбрала 2 мая, это равные условия для обоих клубов», — сказал Мутко.

Представитель «Локомотива» заявил, что в случае переноса матча на другую дату, клуб готов выплатить компенсации болельщикам команды, уже понесшим расходы на поездку в Сочи.

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против переноса.

«Мы готовились ко второму числу и соглашаться на перенос не будем. Мы категорически против, люди уже билеты купили, заказали гостиницы. Сколько можно переносить? Люди едут на три-четыре дня, на «Формулу-1″ и Кубок, некоторым деньги за самолет не вернут, лишат их денег, как мы будем смотреть им в глаза», — цитирует Иванова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально проведение финала Кубка России было запланировано на 2 мая.

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