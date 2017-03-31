Мутко исключил прекращение госфинансирования спорта

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 31 марта заявил, что пока не идет речи о прекращении государственного финансирования профессионального спорта.

«Тема развития профессионального спорта, экономики спорта важна. Нужно возмещать ресурсы, которые направляются бюджетами на развитие профессионального спорта. Мы сейчас только в начале пути, нет речи о том, чтобы завтра прекратить госфинансирование клубов, но двигаться к этому надо. Нужно работать над тем, чтобы клубы сами получали доходы», — подчеркнул Мутко.

Он выступил в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма на итоговом заседании коллегии Минспорта РФ.

«Иногда стыдно, когда вникаешь в экономику профессионального спорта, люди порой работают очень поверхностно, получают деньги от государства и ввергают клубы в долги. Нам нужно переходить к качеству работы», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

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