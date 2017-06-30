Мутко: команда РФПЛ хочет тренироваться на стадионе Метревели в Сочи

Центральный стадион имени Славы Метревели — единственная арена на курорте, сертифицированная ПФЛ и РФС для проведения матчей.

«Одна команда хотела бы тренироваться на Метревели. До 60, если не более команд первого и второго дивизионов уже приезжают сюда [в Сочи]», — сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на пресс-конференции перед матчем Германия — Мексика в Сочи.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет о том, чтобы привлечь в город команды Премьер-лиги. Однако Мутко так и не назвал клуб, сообщает ТАСС.

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