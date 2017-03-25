Мутко: Кубань получит финансовую поддержку для достройки Дворца водных видов спорта

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 24 марта заявил, что федеральный центр окажет финансовую поддержку в завершении строительства Дворца водных видов спорта в Краснодаре.

Такое заявление он сделал по итогам осмотра объектов спортивной инфраструктуры краевой столицы. В объезде Краснодара Мутко сопровождал глава региона Вениамин Кондратьев.

Дворец водных видов спорта находится на территории многофункционального комплекса «Город спорта». В его состав входит олимпийская чаша 52х25 м, ванна для водного поло и синхронного плавания, вышка для прыжков в воду до 10 м, ванна для детского плавания 10х5 м, трибуны более чем на 3 тыс. мест. Основные конструкции уже возведены, сейчас готовность объекта составляется около 45%.

Ориентировочная стоимость Дворца водных видов спорта — более 3 млрд рублей. В бюджете края этого года на работы предусмотрено около 300 млн рублей. По словам Вениамина Кондратьева, для того чтобы вовремя ввести комплекс в эксплуатацию, необходима помощь федерального центра. Виталий Мутко ответил, что этот вопрос прорабатывается.

«Это мощнейший спортивный кластер, который требует своего завершения. Мы еще раз определим окончательную сметную стоимость, возможности края, и думаю, что в будущем году окажем финансовую поддержку в завершении объекта, чтобы до 2020 года он был введен в эксплуатацию», — подчеркнул вице-премьер.

Мутко отметил проведенную в Краснодаре работу по созданию и реконструкции спортивных объектов, в том числе обновление физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо».

«Край добросовестно и четко выполняет свои обязательства по финансированию реконструкции. Остались юридические тонкости в будущем управлении объекта, и хотелось бы, чтобы полноценный центр легкой атлетики на стадионе «Динамо» появился как можно быстрее», — сказал вице-премьер.

Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что по каждому строящемуся спортивному объекту в регионе детально проработан механизм финансовой поддержки, отслеживаются работы для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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