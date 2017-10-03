Мутко: Кубань умеет реализовывать поставленные задачи на высоком уровне

По мнению вице-премьера РФ, Краснодарский край находится в высокой степени готовности к чемпионату мира по футболу — 2018.

Об этом Виталий Мутко заявил по окончании заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры. Он отметил, что регион достойно провел Кубок конфедераций.

«Стадион «Фишт» был адаптирован под проведение футбольных матчей, построены тренировочные поля, налажена навигация. Сочи все провел на высочайшем уровне. Спортсмены были в восторге и от приема и от организации. В целом, работой мы удовлетворены. Краснодарский край умеет реализовывать поставленные задачи на самом высоком уровне», — отметил Мутко.

Он выразил уверенность в том, что край не будет испытывать никаких затруднений при проведении мундиаля.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что в плане подготовки к предстоящему событию данное совещание было необходимо. Оно позволило регионам-участникам еще раз сверить все графики выполнения работ.

«Мы имеем современные спортобъекты и инфраструктуру, подготовленных волонтеров, которые помогут провести грандиозный спортивный праздник», — подчеркнул глава региона.

Кондратьев выразил уверенность в том, что после проведения чемпионата мира по футболу вся созданная инфраструктура будет полноценно работать, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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