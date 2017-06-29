Мутко: Кубань вызывает большой интерес у футбольных сборных мира

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 29 июня рассказал, что оргкомитет «Россия-2018» удовлетворен проведением матчей в городах, принимающих игры Кубка конфедераций.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в сочинском медиацентре для неаккредитованных СМИ перед матчем Германия — Мексика.

«Главная задача — обеспечить комфорт и безопасность как клиентских групп ФИФА, так и болельщиков, и спортсменов», — отметил Мутко.

По его словам, Сочи, Казань, Москва и Санкт-Петербург были выбраны благодаря богатому опыту проведения мероприятий международного уровня, в том числе Олимпийским играм 2014 года.

«Уже в процессе подготовки мы провели около 50 крупных тестовых спортивных мероприятий», — подчеркнул Мутко.

Заместитель председателя правительства рассказал, что уже около года делегации разных стран посещают Краснодарский край. Базы Кубани рассматривают в качестве мест для тренировок и проживания сборные Бразилии, Англии, Исландии и Швейцарии. По данным генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, некоторые из баз уже предварительно забронированы.

В рамках чемпионата мира 2018 в крае будут размещены восемь баз проживания сборных команд, при этом шесть из них — на побережье: в Сочи, Анапе и Геленджике. Всего по стране таких баз организовано 64, и каждая из команд может выбрать любую из них, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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