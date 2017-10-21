Мутко назвал фестиваль молодежи в Сочи фантастическим

По его словам, фестиваль стал самым ярким событием октября, благодаря которому Россия вновь продемонстрировала свое гостеприимство.

«Фестиваль подходит к концу, и сегодня уже можно сказать, что он не просто удался, это был фантастический форум, хозяйкой которого стала молодежь. Надеюсь, что он останется в памяти его участников», — сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Он отметил, что встречи с российскими участниками фестиваля продолжатся, так как интересно, какие выводы они сделали из общения на этом мероприятии.

«Большое значение имеет и то, что президент нашей страны дважды приезжал в Сочи, чтобы пообщаться с участниками форума, это говорит о высоком интересе к молодежной политике в нашей стране», — цитирует Мутко ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», церемония закрытия фестиваля молодежи в Сочи состоится 21 октября в ледовом дворце «Большой» в Олимпийском парке.

Фоторепортаж с открытия фестиваля молодежи и студентов в Сочи смотрите здесь.

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