Мутко обсудит с ФИФА внедрение в России системы видеофиксации гола

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко 25 апреля обсудит с Международной федерацией футбола (ФИФА) вопрос внедрения на российских стадионах системы фиксации гола.

Мутко добавил, что во время визита ФИФА в Россию планируется обсудить установку системы, сколько она стоит, как ее эксплуатировать.

«Где-то с 17 мая ФИФА должна заходить в Россию с точки зрения оборудования стадионов, подготовки к Кубку конфедераций — у них будет месяц на это», — заявил вице-премьер.

Система определения взятия ворот будет функционировать на матчах Кубка конфедераций. Мутко отметил, что позже будет рассмотрен вопрос о том, стоит ли установить ее и на других стадионах, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. В Москве матчи турнира примет стадион «Спартак», в Санкт-Петербурге — «Крестовский», в Казани — «Казань-Арена», а в Сочи — «Фишт».

Полное расписание матчей Кубка конфедераций смотрите здесь.

Источник