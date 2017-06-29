Мутко: паспорта болельщиков помогли организовать логистику и безопасность

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко 29 июня дал оценку паспортам болельщиков и центрам работы неаккредитованных СМИ.

«Мы вышли на финишную прямую Кубка конфедераций, остался матч за третье место и финал. По мнению ФИФА, в целом все идет на самом высоком уровне, вся инфраструктура подготовлена, все города ответственно подошли к проведению турнира», — сообщил Виталий Мутко на пресс-конференции в Сочи.

По его словам, посещаемость высокая — в среднем 37 тыс. болельщиков на матч, из них соотношение российских фанатов футбола к иностранным — 90% и 10% соответственно. Организовать и логистику, и безопасность на Кубке помогли паспорта болельщиков, или Fan ID. Для граждан других государств, прибывших в Россию на Кубок, они одновременно являются визой, а также дают обладателям право на бесплатный проезд по городам и между городами, принимающими игры.

«Паспорт болельщика хорошо зарекомендовал себя: это гибкая, удобная система, которая дает возможность беспроблемно въехать в страну и получить набор сервисов», — отметил Виталий Мутко.

Он сообщил, что дальнейшее применение и развитие проекта Fan ID уже в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018 будет обсуждаться совместно с ФИФА.

Пресс-центры для неаккредитованных журналистов также получили высокую оценку международных организаторов и будут созданы во всех городах мундиаля. По словам Мутко, эта практика себя оправдала, она дает возможность и комфортно работать прессе и знакомит с регионом, принимающим матчи.

Вице-премьер добавил, что главная оценка — та, которую дают гости, СМИ и болельщики со всей России и мира.

«Люди относятся с огромным интересом, желанием быть в центре этого спортивного события, говорят «спасибо». Спасибо всем организаторам, спасибо Сочи и пожелаем командам удачи!» — цитирует Мутко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала Кубка конфедераций в Сочи прошли три игры: между командами Германии и Австралии, Мексики и Новой Зеландии, Германией и Камеруном. Последняя встреча в рамках турнира в Сочи состоится 29 июня. За право выхода в финал турнира будут бороться сборные Германии и Мексики.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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