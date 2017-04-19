Мутко: переговоры по ночной гонке «Формулы-1» в Сочи ведутся

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 19 апреля заявил, что переговоры о проведении гонок «Формулы-1» в ночное время в Сочи находятся в активной стадии.

«Они [переговоры] идут в активной стадии. Сейчас новые собственники, 30-го [апреля] посмотрим, на каком этапе», — сказал Мутко.

При этом он отметил, что каждый такой большой проект имеет экономическую составляющую, а страна, в которой проводятся соревнования подобного уровня, имеет только косвенные доходы, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2015 году проводить гонки «Формулы-1» в ночное время предложил в 2015 году вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании президента Владимира Путина с членами Правительства. Позже он заявлял, что на проведение ночных гонок в Сочи требуются инвестиции в 300 млн рублей. На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» промоутер Гран-при России Сергей Воробьев сообщил, что ночные гонки могут пройти в 2018 году. Контракт на организацию Гран-при России на «Сочи Автодроме» будет действовать до 2020 года.

Российский этап гонки Гран-при «Формулы-1» в Сочи пройдет с 27 по 30 апреля.

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