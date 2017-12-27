Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу

27 декабря в 15:59

Его сменит Алексей Сорокин, который занимал должность генерального директора оргкомитета.

«Я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок», — цитирует вице-премьера РФ Виталия Мутко Lenta.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 декабря Виталий Мутко объявил о приостановке деятельности на посту главы РФС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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