Мутко: пост Исинбаевой в РУСАДА не должен вызывать вопросов

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 16 апреля прокомментировал назначение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.

Ранее председатель специальной рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен выразил опасение, что назначение Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может негативно сказаться на процессе восстановления ВФЛА в IAAF.

«РУСАДА независимая организация, и я не могу понять, какие вопросы могут быть по Исинбаевой, выдающейся спортсменке, которая всегда демонстрировала честность в спорте. Мы попытаемся разобраться, в чем же вопрос», — отметил Мутко.

Он добавил, что независимая комиссия по восстановлению РУСАДА выставила дополнительные требования к тем, которые Россия уже выполнила.

«Еще раз скажу — мы готовы сотрудничать. Но если (у другой стороны) нет желания сотрудничать, то крайне сложно что-то сделать», — цитирует вице-премьера РФ ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Елену Исинбаеву 9 марта избрали на пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.

Спортсменка 19 августа 2016 года заявила о том, что завершила спортивную карьеру.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в июле вынес вердикт, согласно которому российские легкоатлеты не смогли принять участие в Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро.

Виталий Мутко 25 июля попросил президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF Себастьяна Коу допустить на Олимпийские игры трех российских легкоатлетов: Елену Исинбаеву, Сергея Шубенкова и Марию Кучину. IAAF в июле отклонила просьбу Мутко о допуске российских легкоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Шубенков и Исинбаева подали апелляцию на решение CAS. Представитель Федерального суда в швейцарской Лозанне подтвердил получение апелляции от российских легкоатлетов. Однако суд отклонил эту апелляцию.

Исинбаева сообщила, что 14 августа отправится на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в качестве кандидата в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. Легкоатлетку 18 августа избрали в комиссию спортсменов МОК.

Исинбаева 6 февраля стала официальным послом III зимних Всемирных военных игр.

Федеральный суд Швейцарии в феврале отклонил апелляции Елены Исинбаевой и Сергея Шубенкова на недопуск к Олимпийским играм 2016 года.

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