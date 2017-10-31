Мутко: Сочи полностью готов к ЧМ-2018 по футболу

Вице-премьер РФ сообщил, что подготовку объектов к мундиалю завершили пять городов.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Екатеринбурге. Об этом Виталий Мутко сказал по итогам совещания с представителями городов — организаторов мирового первенства.

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты, сообщает на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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