Мутко: в Сочи после ЧМ-2018 должны создать футбольный клуб

Об этом вице-премьер заявил 26 мая на конференции Российского футбольного союза.

«Договорились, что все стадионы чемпионата мира по футболу получат концепцию управления, мы поможем адаптировать арены, поможем передать их клубам. Если они маломощные, тогда должны быть созданы управляющие компании, которым мы передадим стадионы», — сказал Мутко.

Он добавил, что необходимо запустить арены в оборот, чтобы они «не стояли слонами, а люди не проезжали и не показывали на них пальцем».

«Особым вопросом стоит сочинский стадион — я разговаривал с губернатором по поводу того, что нужно сделать так, чтобы создать там не искусственный, а свой клуб», — цитирует Мутко ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Виталий Мутко объявил о приостановке деятельности на посту главы РФС, а также покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018.

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