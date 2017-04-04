Мутко высоко оценил первый футбольный матч на стадионе «Фишт»

В Москве на совещании под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко в апреле подвели итоги первого тестового матча на стадионе «Фишт». Краснодарский край на заседании представлял вице-губернатор региона Николай Долуда.

На совещании отметили, что «Фишт» успешно сдал экзамен на готовность к проведению футбольных матчей. Организация первого тестового мероприятия получила высокую оценку Виталия Мутко, экспертов ФИФА и РФС, а также игроков сборных России и Бельгии, болельщиков.

Участники заседания проанализировали организационные моменты футбольного матча, которые требуют доработки.

«На стадионе был аншлаг, игру пришли посмотреть порядка 40 тыс. зрителей. Это позволило реально оценить ситуацию и выявить существующие недостатки, чтобы оперативно устранить их к следующим тестовым матчам», — сказал Долуда.

Перед Кубком конфедераций на стадионе «Фишт» пройдет еще два мероприятия, одно из которых — финал Кубка России 2 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта прошел первый футбольный матч. Сборная России по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с Бельгией. Российские спортсмены отметили хорошую организацию меоприятия.

Фоторепортаж с матча смотрите здесь.

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