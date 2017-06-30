Мутко высоко оценил уровень проведения Кубка конфедераций в Сочи

Вице-премьер России рассказал журналистам о промежуточных итогах соревнований.

В целом проведением турнира он остался доволен. Впереди еще два матча — финал и встреча за третье место. Все проходит на высоком уровне. Мутко также прокомментировал игру сборной России. Он заявил, что у команды высокий потенциал.

«Отсутствие безразличия, самоотдача огромная, желание мы увидели у команды. И самое главное, чтобы несмотря на результат, ты уходил с высоко поднятой головой, тебе не стыдно было смотреть на трибуны. Команда уходила после проигранных матчей и Португалии, и Мексике, и стадионы их провожали и поддерживали, и это самое главное», — сказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Помимо этого Виталий Мутко прокомментировал тему со спекуляцией билетами. На это власти реагируют незамедлительно. Один из нарушителей уже был задержан.

Решается вопрос об ужесточении законодательства, чтобы исключить возможность наживы на билетах, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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